ASEAN Korea Selatan kaji inisiatif baharu tingkatkan perdagangan pelaburan

KUALA LUMPUR: ASEAN dan Korea Selatan sedang mengkaji inisiatif baharu untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan pelaburan.

Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menyatakan pelancaran Perkongsian Strategik Komprehensif ASEAN-ROK pada Oktober 2024 telah membuka era baharu dalam hubungan kedua-dua pihak.

Rangka kerja itu memberikan hala tuju untuk kerjasama yang lebih erat dalam bidang baharu seperti ekonomi digital, peralihan hijau dan rantaian bekalan yang berdaya tahan.

Ini bertujuan memastikan kerjasama tersebut kekal relevan, mempunyai keupayaan mendepani cabaran dan saling memberikan manfaat.

“Perbincangan kita pada hari ini dibina atas asas kukuh ini,” katanya dalam ucapan pembukaan pada Perundingan ASEAN-ROK ke-22.

Perundingan tersebut berlangsung pada hari ketiga Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-57 dan mesyuarat berkaitan di ibu negara. – Bernama