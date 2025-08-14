ATM sedia beri dokumen sensitif kepada SPRM siasat sindiket penyeludupan

PUTRAJAYA: Angkatan Tentera Malaysia (ATM) menyatakan kesediaan untuk menyerahkan dokumen sensitif kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berhubung siasatan sindiket penyeludupan yang didakwa melibatkan pegawai kanannya.

Panglima ATM Jeneral Tan Sri Mohd Nizam Jaffar menegaskan komitmen penuh pihaknya dalam membantu siasatan tanpa sebarang halangan.

“Tiada masalah langsung (kongsi dokumen dengan SPRM). Sejak awal lagi, kenyataan pertama saya adalah bahawa kami akan memberikan kerjasama penuh kepada SPRM dalam menangani isu ini.”

Beliau menekankan kepentingan memastikan kebenaran dakwaan sebelum mengambil tindakan seterusnya.

Mohd Nizam berkata demikian selepas majlis pemasyhuran bagi mengiktiraf sumbangan cemerlangnya sebagai individu pertama dilantik ke dalam Hall of Fame Maktab Ketahanan Nasional (MKN).

Beliau turut memaklumkan bahawa lima anggota yang ditahan telah diganti tanpa menjejaskan operasi di lapangan.

ATM juga berusaha mendapatkan gambaran jelas berhubung kejadian itu bagi memastikan ketelusan siasatan.

Lima pegawai kanan yang ditahan disahkan daripada Bahagian Perisikan Pertahanan (MDIO), dan Mohd Nizam meminta semua pihak memberi ruang kepada SPRM untuk menyiasat tanpa spekulasi awal.

“Jika benar perkara ini berlaku, kita telah mengesan kelompongan yang perlu diperbaiki.”

Beliau yakin Ketua Pengarah Perisikan Pertahanan Leftenan Jeneral Datuk Mohd Razali Alias mampu mengendalikan situasi dengan baik.

Sebelum ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menyatakan pihaknya akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Kementerian Pertahanan bagi melengkapkan siasatan.

Kegiatan sindiket itu dipercayai banyak berlaku di perairan Selat Melaka di Melaka dan Johor. - Bernama