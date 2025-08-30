Bantuan RM100 SARA beri kesan besar jika belanja secara berhemat

KUALA LUMPUR: Bantuan Sumbangan Asas Rahmah (SARA) sebanyak RM100 secara sekali beri kepada setiap warganegara Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas boleh memberikan kesan besar sekiranya digunakan secara berhemat.

Ketua Pegawai Operasi Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) Nur Asyikin Aminuddin berkata bantuan itu sekali gus mampu meringankan beban rakyat dalam menyediakan barangan asas harian.

“Inisiatif kerajaan melalui program MyKasih wajar diberi perhatian kerana pelbagai barangan asas ditawarkan pada harga jauh lebih rendah berbanding harga biasa. Selain itu, program Jualan Rahmah juga menawarkan harga yang jauh lebih rendah daripada kedai biasa.

“Dengan RM100, rakyat bukan sahaja boleh membeli barangan keperluan yang terpilih dengan jumlah lebih banyak, malah mereka juga berpeluang menikmati penjimatan yang ketara melalui program MyKasih. Hal ini jelas membuktikan bahawa bantuan yang kecil sekalipun tetap mempunyai nilai besar apabila digabungkan dengan inisiatif kerajaan yang dirangka khusus untuk rakyat,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Nur Asyikin berkata selain itu, bantuan RM100 berkenaan berperanan merangsang ekonomi tempatan dan manfaatnya bukan hanya kepada penerima, sebaliknya turut menyumbang kepada kitaran ekonomi negara.

“Bagi golongan T20 atau mereka yang merasakan tidak memerlukan bantuan, inilah peluang untuk mereka melakukan kebaikan. Bantuan RM100 ini boleh dibelanjakan untuk membeli barangan asas dan disumbangkan ke pusat warga emas, rumah anak yatim atau pusat jagaan Orang Kurang Upaya (OKU).

“Bantuan ini tidak sepatutnya dipandang remeh. Nilai ini bukan sekadar wang tunai, tetapi satu simbol untuk membentuk disiplin dalam perbelanjaan, semangat kebersamaan dan usaha sama rakyat serta kerajaan untuk menghadapi cabaran kos sara hidup,” katanya.

Nur Asyikin berkata walaupun bantuan RM100 mungkin tidak mampu menyelesaikan semua masalah kos sara hidup, langkah itu mampu membawa kesan positif sekiranya rakyat benar-benar memanfaatkannya dengan sebaik mungkin.

“Inilah semangat Malaysia MADANI yang perlu kita semarakkan – kesejahteraan yang dikongsi bersama demi masa depan negara,” katanya.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 23 Julai lepas mengumumkan pemberian RM100 secara sekali beri kepada setiap warganegara dewasa berusia 18 tahun dan ke atas melalui MyKad di bawah program SARA yang terpakai untuk pembelian barangan keperluan berdasarkan 14 kategori produk terpilih.

Anwar berkata pemberian bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos itu, merupakan ikhtiar segera bagi meringankan beban sara hidup selain sebagai penghargaan kepada rakyat, yang memberikan manfaat kepada 22 juta penduduk dengan peruntukan 2 billion ringgit.

Bantuan SARA sebanyak RM100 secara sekali beri menerusi MyKad akan disalurkan mulai esok (31 Ogos) dan boleh dibelanjakan hingga tempoh 31 Dis 2025 di lebih 4,100 rakan niaga SARA di seluruh negara termasuk melalui program Jualan Rahmah. – Bernama