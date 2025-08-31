Bantuan SARA RM100 dimanfaatkan rakyat seluruh negara untuk keperluan asas

KUALA LUMPUR: Orang ramai mengambil peluang hujung minggu untuk membeli barangan keperluan asas menggunakan bantuan Sumbangan Asas Rahmah (SARA) RM100 yang dikreditkan ke MyKad mulai hari ini.

Pekerja kilang Norisa Ramli, 36, berkata beliau gembira menerima bantuan SARA kerana dapat membeli barangan keperluan harian memandangkan gaji bulanannya masih belum diterima.

“Pemberian bantuan kali ini memang tepat pada masanya sebab gaji bulan ini belum masuk,” katanya kepada Bernama di Pasar Raya ST Rosyam Mart.

Hasan Abdul Ghani, 76, berkata sebahagian bantuan itu akan digunakan untuk membantu golongan lebih memerlukan sebagai cara berkongsi rezeki.

“Saya akan gunakan bantuan untuk membeli keperluan kami sekeluarga dahulu dan selebihnya disumbangkan kepada orang yang lebih memerlukan,” katanya di Mydin Subang Jaya.

Pengurus Besar Operasi Mydin Subang Jaya S. Vishnu Varthana berkata Mydin telah menyediakan 20 kaunter dilengkapi mesin pengimbas MyKad bagi melancarkan proses pembayaran.

Di Perak, warga emas Yong Chee Seng, 68, berkata bantuan itu memberi sedikit kelegaan dalam menguruskan perbelanjaan bulanan termasuk bayaran sewa dan bil utiliti.

“Dengan RM100 itu, saya boleh beli beras 10 kilogram, gula, minyak masak, sardin, susu tin dan macam-macam lagi barangan yang kami perlukan,” katanya.

Di Kelantan, peniaga kecil Mohd Azlan Salleh, 42, berkata bantuan itu membolehkannya berjimat dan merancang perbelanjaan bagi keperluan lain.

“Bila barang asas sudah ditampung melalui bantuan SARA, duit tunai saya boleh digunakan untuk keperluan lain termasuk persekolahan anak,” katanya.

Di Perlis, pelajar institusi pengajian tinggi Nur Ayuni Shahalim, 25, berkata bantuan SARA membolehkan beliau membeli barangan makanan sekali gus menjimatkan perbelanjaan bulanan.

“Sebagai pelajar, bantuan ini memang sangat membantu saya menguruskan kewangan bulanan,” katanya.

Penjawat awam Nurul Aida Othman, 37, mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas keprihatinan terhadap keperluan harian rakyat.

Di Sarawak, pemandu lori James Gadul, 49, berkata beliau merancang menggunakan bantuan pada Disember bagi menampung perbelanjaan sempena sambutan Krismas.

“RM100 ini walaupun nampak kecil, tapi saya simpan dulu untuk Krismas, sekurang-kurangnya boleh kurangkan belanja masa perayaan,” katanya.

SARA RM100 adalah bantuan tunai sekali bayar untuk semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas tanpa perlu membuat permohonan. – Bernama