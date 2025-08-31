Batik Air beri hadiah kejutan kepada penumpang sempena Hari Kebangsaan

KUALA LUMPUR: Batik Air memberikan hadiah istimewa kepada penumpang penerbangan domestik sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-68.

Pemberian ini diberikan kepada penumpang yang berlepas dari Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah di Subang.

Penumpang yang menuju ke pelbagai destinasi di seluruh Malaysia menerima Jalur Gemilang dan snek sebagai tanda penghargaan.

Ketua Pegawai Eksekutif Batik Air Datuk Chandran Rama Muthy menyatakan merdeka menjadi peringatan tentang perjalanan bersama rakyat Malaysia.

“Di Batik Air, kami berbangga dapat menghubungkan rakyat Malaysia di setiap pelosok negara tercinta.”

“Pada hari istimewa ini, kami bukan sekadar meraikan kemerdekaan, tetapi juga meraikan rakyat, perjalanan dan ikatan yang menjadikan kita terus terbang lebih tinggi sebagai satu Malaysia.”

Batik Air memaklumkan syarikat penerbangan itu terus meraikan pencapaian budaya dan negara dalam setiap perjalanan.

Syarikat itu memperluas rangkaian penerbangan dan mencipta pengalaman bermakna kepada penumpang. – Bernama