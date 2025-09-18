Bekas juruwang didakwa salah guna mesin Touch ‘n Go hampir RM600,000

KUALA LUMPUR: Seorang bekas juruwang pasar raya mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen hari ini atas 14 pertuduhan pecah amanah dan pengubahan wang haram melibatkan mesin terminal pin Touch ‘n Go eWallet bernilai RM568,200.

Nur Atiqah Asyirah Muhamad Fauzi, 28 tahun, didakwa dengan dua pertuduhan sebagai pekerja yang diamanahkan dengan mesin terminal pin milik pasar raya tersebut.

Beliau didakwa menyalahgunakan mesin tersebut dengan mengeluarkan nilai pin Touch ‘n Go eWallet berjumlah RM98,800 untuk ditebus nilai ke akaun peribadinya antara 7 Januari 2023 hingga 9 Julai 2024.

Pertuduhan tersebut dikemukakan mengikut Seksyen 408 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara antara setahun hingga 14 tahun serta sebat dan denda jika sabit kesalahan.

Tertuduh juga menghadapi 12 pertuduhan memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah RM469,400 ke akaun Touch ‘n Go miliknya, adik-beradik dan rakan-rakannya.

Kesalahan pengubahan wang haram didakwa mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Akta Aktiviti Haram 2001.

Jika sabit kesalahan pengubahan wang haram, tertuduh boleh dihukum penjara maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang lima kali ganda jumlah wang haram atau RM5 juta mengikut mana yang lebih tinggi.

Timbalan Pendakwa Raya M.Saravanan tidak menawarkan jaminan kerana kesalahan tersebut tidak boleh dijamin tetapi menyerahkan kepada budi bicara mahkamah.

Pendakwaan memohon jaminan RM50,000 bagi pertuduhan pecah amanah dan RM50,000 lagi untuk pertuduhan pengubahan wang haram sekiranya mahkamah membenarkan.

Peguam Ainul Azwan @ Ainul Azirahman Ainul Jamal memohon jaminan rendah memandangkan anak guamnya kini bekerja sebagai guru tadika dengan pendapatan kira-kira RM1,000 sebulan.

Beliau perlu menanggung keluarga termasuk adik-beradik yang masih bersekolah dan bapa yang menghidap diabetes kronik.

Hakim Azrul Darus membenarkan tertuduh diikat jamin RM100,000 dengan seorang penjamin bagi kesemua pertuduhan.

Syarat tambahan termasuk melapor diri di Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram Bukit Aman sebulan sekali dan menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai.

Mahkamah menetapkan 18 November ini untuk sebutan kes. – Bernama