Belanjawan 2026: Kerajaan perkasa pembelian barangan buatan Malaysia dorong inovasi

KUALA LUMPUR: Kerajaan akan memperkasakan inisiatif pembelian barangan buatan Malaysia bagi memastikan hasil penyelidikan dan inovasi anak tempatan dapat dikomersialkan secara meluas.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan langkah itu sebagai usaha penting untuk memastikan produk ciptaan tempatan tidak terhenti di makmal.

Beliau berkata hasil penyelidikan dan inovasi anak tempatan perlu benar-benar dipasarkan dan dimanfaatkan masyarakat.

Data semasa menunjukkan universiti awam di negara ini telah menubuhkan hampir 450 syarikat terbitan.

Namun kadar pengkomersialan masih rendah pada sekitar lima peratus sahaja.

Bagi menggalakkan pengkomersialan hasil penyelidikan dan pembangunan, kerajaan akan melaksanakan beberapa langkah proaktif.

Langkah tersebut termasuk membenarkan pensyarah universiti awam yang menjadi pengasas syarikat terbitan mengambil cuti penyelidikan setahun.

Kerajaan juga akan menyalurkan dana permulaan RM10 juta melalui penubuhan Dana Nasional Syarikat Terbitan.

Ini memberi peluang kepada 50 pensyarah menumpukan sepenuhnya kepada pembangunan syarikat terbitan.

Projek ini dijangka menarik pelaburan swasta sekurang-kurangnya RM30 juta dengan kesan pengganda tiga kali ganda.

Antara inovasi tempatan yang berpotensi dikomersialkan termasuk mesin dialisis buah pinggang mudah alih dan rawatan kanser lidah oleh Universiti Sains Malaysia.

Rawatan kesuburan dan terapi biologi osteoartritis lutut oleh Universiti Malaya juga mempunyai potensi komersial yang tinggi.

Bagi menyokong inisiatif itu, RM12 juta turut disediakan kepada Hospital Pengajar Universiti terpilih.

Dana ini akan digunakan untuk mengaplikasikan hasil ciptaan dalam urusan pemulihan pesakit secara bersasar.

Setakat ini, lebih 550 produk dan perkhidmatan telah diluluskan di bawah logo Malaysian Science, Technology and Innovation.

Kerajaan akan memberi keutamaan kepada produk MySTI dalam perolehan kerajaan termasuk peluang pengujian komersial.

Elaun Cukai Pelaburan Aset Hijau untuk Kegunaan Sendiri sebanyak 100 peratus akan diberikan kepada syarikat yang menggunakan produk teknologi hijau.

Produk tersebut mestilah dalam rangkaian buatan tempatan yang diiktiraf oleh MyHIJAU Mark.

Penandaan logo Buatan Malaysia dan Kempen Beli Barangan Malaysia terus diperkasakan dengan peruntukan RM20 juta.

Peruntukan ini akan meningkatkan pendedahan produk tempatan di pasaran tempatan dan antarabangsa.

Dalam usaha merakyatkan hasil penyelidikan dan inovasi institusi pengajian tinggi, kerajaan akan menganjurkan Putrajaya Festival of Ideas.

Festival ini akan menjadi platform bagi menghubungkan inovasi tempatan dengan komuniti dan pasaran. – Bernama