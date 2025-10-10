Belanjawan 2026: Kerajaan peruntuk RM220 juta perkukuh peranan institusi Parlimen

KUALA LUMPUR: Kerajaan memperuntukkan hampir 220 juta ringgit bagi memperkukuh peranan institusi Parlimen pada tahun hadapan.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata peruntukan tambahan lima juta ringgit diperuntukkan khusus bagi memperkasakan fungsi Jawatankuasa Pilihan Khas Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

Beliau menyatakan jawatankuasa tersebut berfungsi sebagai semak dan imbang kepada dasar-dasar kerajaan.

Anwar berkata rakyat di 143 kawasan Parlimen telah menerima manfaat daripada program-program kelestarian Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia.

Sebanyak 15 juta ringgit disediakan untuk memperluas liputan program tersebut ke lebih banyak kawasan parlimen.

Perdana Menteri membentangkan maklumat tersebut ketika membentangkan Belanjawan 2026 di Dewan Rakyat.

Dalam perkembangan lain, Anwar berkata pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya kini berada pada peringkat libat urus bersama semua pihak berkepentingan.

Beliau menyatakan Pasukan Reformasi Undang-Undang sedang meneliti pembaharuan menyeluruh ke atas undang-undang jenayah dan undang-undang kontrak.

Pasukan tersebut juga sedang merangka Rang Undang-Undang Bidang Kuasa Admiralti dan Rang Undang-Undang Koroner yang baharu.

Anwar berkata kerajaan akan meminda Akta Perlindungan Pengguna selepas penggubalan Akta Kredit Pengguna.

Pindaan tersebut akan memasukkan elemen ‘Lemon Law’ bagi melindungi hak pengguna yang sering tertindas. – Bernama