Belanjawan 2026 KKR tingkat kualiti infrastruktur negara

KUALA LUMPUR: Kementerian Kerja Raya komited meningkatkan kualiti, kemampanan dan kelestarian infrastruktur negara serta kemudahan awam yang selamat dan selesa untuk rakyat di bawah Belanjawan 2026.

Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi menyatakan KKR menerima peruntukan keseluruhan sebanyak RM10.692 bilion iaitu kenaikan 3.3% berbanding RM10.349 bilion pada 2025.

Jumlah bajet mengurus KKR yang diluluskan adalah RM1.085 bilion iaitu kenaikan 6.1% berbanding RM1.022 bilion pada tahun sebelumnya.

Peruntukan bajet mengurus akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan keupayaan dan kapasiti KKR serta warga kerjanya dengan kemahiran dan teknologi terkini.

Bagi bajet pembangunan 2026 yang diluluskan adalah RM9.607 bilion berbanding RM9.327 bilion pada 2025 iaitu kenaikan 3.0%.

KKR akan menumpukan kepada pelaksanaan projek pembangunan baharu serta kesinambungan projek infrastruktur sedia ada di seluruh negara.

Antara inisiatif utama yang diteruskan ialah Program MYJALAN dengan peruntukan RM2.5 bilion untuk penyelenggaraan Jalan Persekutuan.

Program ini memastikan jalan raya kekal dalam keadaan baik, selamat dan selesa untuk pengguna.

Di bawah Lembaga Lebuhraya Malaysia pula, sebanyak 3,000 lampu LED baharu akan dipasang di lokasi berisiko kemalangan di lebuh raya.

Sebanyak RM260 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan kerja keselamatan cerun di kawasan berisiko tinggi.

Sebagai langkah penyelenggaraan segera, RM30 juta diperuntukkan kepada 115 Jurutera Daerah Jabatan Kerja Raya untuk melaksanakan kerja kecil.

Kerja kecil tersebut termasuk tampalan jalan, pembaikan perabot jalan, lampu isyarat serta kerja pembaikan akibat bencana.

Dalam usaha memperkukuh pemerkasaan kontraktor tempatan, peruntukan untuk kontraktor kecil Bumiputera Kelas G1-G4 dipertingkat kepada RM700 juta.

Ini merupakan peningkatan RM250 juta atau 55.6% berbanding peruntukan RM450 juta pada 2025.

Dari segi pembangunan wilayah, Sabah dan Sarawak kekal menjadi keutamaan dengan pelaksanaan projek strategik.

Projek strategik tersebut termasuk Pan Borneo Sabah, Sabah-Sarawak Link Road dan Lebuhraya Trans Borneo.

Projek naik taraf termasuk Jalan Durin-Salim di Sibu dan pembinaan Jalan Kalabakan-Simanggaris sepanjang 28 kilometer di Sabah turut diteruskan.

Di Semenanjung pula melibatkan Penyuraian Trafik PLUS dari Juru ke Sungai Dua.

Projek lain termasuk pembinaan terowong bawah tanah Mount Erskine-Burma di Pulau Pinang dan naik taraf Lebuhraya Senai-Desaru di Johor.

Pembinaan jalan baharu Masjid Tanah-Telok Gong di Melaka dan Jejambat Batu 9 Cheras di Selangor turut dilaksanakan.

Naik taraf Lebuhraya Kuantan-Segamat dan Jambatan Serengkam-Kuala Wau di Pahang juga termasuk dalam perancangan.

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia akan menyediakan peruntukan RM10 juta bagi memperkukuh latihan dan pensijilan.

Peruntukan ini juga untuk pembangunan kemahiran kontraktor bumiputera dan belia dalam industri pembinaan.

CIDB turut memberi prioriti kepada penerapan teknologi baharu dan amalan pembinaan hijau.

Ini selaras dengan agenda ekonomi bernilai tinggi dan kelestarian negara. – Bernama