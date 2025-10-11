Polis buka kertas siasatan kemalangan maut bas ekspres di Kajang

KUALA LUMPUR: Polis telah membuka kertas siasatan berhubung kemalangan maut yang membabitkan sebuah bas ekspres terbabas awal pagi tadi.

Ketua Polis Daerah Kajang ACP Naazron Abdul Yusof mengesahkan pihaknya menerima laporan kejadian pada jam 3.15 pagi.

Bas ekspres tersebut sedang dalam perjalanan dari Boon Lay, Singapura menuju ke Ipoh, Perak ketika kejadian berlaku.

Pemandu bas berusia 60 tahun dipercayai hilang kawalan sebelum kenderaan itu terbabas ke dalam parit.

Bas tersebut kemudian melanggar tiang di KM293 Lebuhraya Utara-Selatan arah Kuala Lumpur.

Kenderaan itu membawa 29 orang termasuk pemandu yang terdiri daripada 24 warga tempatan dan lima warga Singapura.

Seorang penumpang lelaki berusia 59 tahun yang duduk di kerusi hadapan maut dalam kejadian tersebut.

Mangsa yang bekerja sebagai pekerja pembinaan di Singapura mengalami cedera parah di kepala.

Seramai 28 individu lain termasuk pemandu dan pemandu simpanan turut cedera dalam insiden itu.

Mereka yang cedera sedang menerima rawatan di empat hospital berbeza di sekitar Lembah Klang.

Hospital terlibat termasuk Hospital Sultan Idris Shah Serdang dan Hospital Tengku Permaisuri Norashikin Kajang.

Pesakit lain dirawat di Hospital Putrajaya serta Hospital Tuanku Ja’afar Seremban.

Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Kesalahan memandu secara melulu sehingga mengakibatkan kematian boleh membawa hukuman penjara sehingga 10 tahun.

Individu yang disabit kesalahan juga boleh didenda maksimum RM50,000.

Pemandu yang disabitkan akan hilang kelayakan memegang lesen memandu tidak kurang lima tahun.

Polis meminta orang awam yang mempunyai maklumat kejadian untuk tampil membantu siasatan.

Mereka boleh menghubungi balai polis terdekat atau pegawai penyiasat trafik Ibu Pejabat Daerah Kajang.

Insp Mohd Raziman Rasid boleh dihubungi menerusi talian 019-4565502 untuk maklumat lanjut. – Bernama