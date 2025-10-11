Kadar kematian kemalangan jalan raya membimbangkan - Ahmad Zahid

BAGAN DATUK: Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyuarakan kebimbangan terhadap kadar kematian akibat kemalangan jalan raya yang membimbangkan.

Beliau menyatakan negara kehilangan kira-kira 60,000 nyawa dalam tempoh 10 tahun akibat kemalangan jalan raya.

Ahmad Zahid yang juga Pengerusi Jawatankuasa Kabinet Mengenai Keselamatan dan Kesesakan Jalan Raya berkata 82 peratus daripada jumlah itu melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal.

“Kira-kira 90 peratus daripada sejumlah 6,000 yang maut akibat kemalangan jalan raya ialah mereka yang berusia 30 tahun ke bawah,” katanya.

Beliau menegaskan angka kematian ini menyebabkan negara kehilangan tenaga kerja mahir hampir setiap tahun.

“Bayangkan jika 6,000 meninggal dunia setiap tahun untuk tempoh 10 tahun lepas, terdapat 60,000 kematian disebabkan jalan raya,“ ujarnya.

Ahmad Zahid menggelar statistik ini sebagai perangkaan yang amat mengecewakan kerajaan.

Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penyerahan Lesen Memandu Program MyLesen B2 Peringkat Negeri Perak Tahun 2025.

Majlis tersebut diadakan di Kompleks UMNO Bagan Datuk hari ini.

Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah merayu kepada generasi muda supaya sentiasa menyayangi nyawa sendiri.

“Sayangilah nyawa, sayangilah ibu bapa, sayangilah keluarga, sayangilah masyarakat dan negara,“ pesannya.

Beliau menekankan negara memerlukan tenaga-tenaga muda yang merupakan aset kepada negara.

Ahmad Zahid turut berkongsi bahawa beliau sendiri gemar menunggang motosikal berkuasa rendah atau kapcai.

Beliau juga mengakui menunggang motosikal berkuasa tinggi namun sentiasa mematuhi peraturan jalan raya.

Sebanyak 650 orang menerima manfaat daripada Program MyLesen B2 bagi tahun ini pada majlis tersebut.

Peserta terdiri daripada pelajar sekolah, Institusi Pengajian Tinggi Awam serta belia kategori B40.

Menurut kenyataan JPJ, lebih 15,000 peserta Program MyLesen berjaya memperoleh lesen memandu motosikal B2 secara percuma pada separuh pertama 2025.

Peruntukan berjumlah RM5.2 juta untuk program ini ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan.

Berdasarkan sambutan yang amat menggalakkan, kuota pemohon baharu telah ditambah sebanyak 10,000 pada pertengahan tahun ini.

Penambahan kuota ini bagi memenuhi permintaan tinggi daripada rakyat di seluruh negara. – Bernama