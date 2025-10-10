KUALA LUMPUR: Malaysia akan terus menerajui bidang kecerdasan buatan (AI) serta menyubur aktiviti penyelidikan, pembangunan, komersial dan daya cipta dengan peruntukan rentas kementerian hampir RM5.9 bilion.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dalam ikhtiar menuju status negara AI menjelang 2030, Pejabat AI Kebangsaan akan menerima hampir RM20 juta untuk membangunkan bakat berkemahiran tinggi.

Beliau berkata kerajaan juga bercadang memberikan potongan cukai tambahan 50% kepada Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana bagi perbelanjaan kos latihan berkaitan AI dan keselamatan siber.

“Sebuah Sovereign AI Cloud akan dibina oleh MCMC dengan pelaburan RM2 bilion.

“MCMC turut menubuhkan AI Transformation Centre dengan kerjasama Universiti Multimedia dan Center of Excellence in Ethics for Emerging Technologies sebagai pusat R&D serta AI yang peka budaya,” kata beliau.

Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata demikian ketika membentangkan Belanjawan 2026 di Dewan Rakyat hari ini.

Perdana Menteri dalam ucapannya turut mengumumkan peruntukan RM53 juta bagi Geran Pecutan Digital Malaysia bagi mempercepat pertumbuhan serta penerimagunaan teknologi seperti blockchain, AI dan perkomputeran kuantum.

“Sementara MIMOS akan membangunkan teknologi blockchain dan pengesanan deepfake,” kata beliau yang turut mengumumkan peruntukan RM15 juta untuk program seperti Malaysia Techlympics, Minggu Sains Negara, Rehlah Sains dan Science on Wheels, bagi membudayakan sains, teknologi dan daya cipta dalam kalangan belia. – Bernama