Belanjawan 2026: MINDEF dan KDN terima RM42.9 bilion

KUALA LUMPUR: Belanjawan 2026 memperuntukkan RM21.7 bilion kepada Kementerian Pertahanan (MINDEF) dan RM21.2 bilion kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk meningkatkan kesiapsiagaan negara.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan peruntukan MINDEF meningkat RM500 juta berbanding 2025 manakala KDN meningkat RM1.7 juta.

Beliau menekankan keutamaan untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan negara melalui beberapa inisiatif utama.

Inisiatif pertama melibatkan penyelenggaraan dan pembelian aset pertahanan dengan peruntukan RM6 bilion termasuk perolehan Medium, Short dan Very Short Range Air Defence.

Perolehan tersebut juga merangkumi dua kapal Multi Role Support Ship dan 10 kenderaan Batalion Malaysia (MALBATT).

Inisiatif kedua ialah penyelenggaraan dan pembelian aset PDRM serta badan beruniform di bawah KDN dengan peruntukan RM1 bilion.

Perolehan baharu termasuk 100 pikap 4x4 untuk risikan dan operasi PDRM serta empat bot ronda Fast Patrol Vessel Pasukan Polis Marin.

Perolehan tersebut juga melibatkan sebuah pesawat udara Maritime Surveillance Aircraft untuk Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

Inisiatif ketiga melibatkan pembinaan dan naik taraf fasiliti baharu badan beruniform dengan kos lebih RM1.5 bilion.

Projek tersebut termasuk Kompleks APMM Negeri di Tok Bali, Kelantan dan Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sarawak.

Fasiliti lain yang akan dinaik taraf ialah Balai Polis Lawin di Gerik, Perak dan Kompleks Bersepadu APMM serta PPM di Labuan.

Kompleks Zon Maritim Kudat di Sabah dan Pusat Latihan Artileri di Kem Syed Sirajuddin, Gemas turut termasuk dalam projek naik taraf.

Selain itu, Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan (ICQS) Sungai Tujoh di Miri akan dinaik taraf.

Tiga Pos Pasukan Gerakan Am (PGA) di Sungai Nibong, Sungai Banting dan Sekinchan di Selangor turut akan dinaik taraf.

Anwar yang juga Menteri Kewangan membentangkan butiran ini ketika membentangkan Belanjawan MADANI Keempat di Dewan Rakyat.

Sebanyak RM45 juta turut disediakan untuk Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia (AKPS) bagi melindungi sempadan negara.

Keutamaan diberikan untuk melantik 220 tenaga kerja AKPS daripada kalangan veteran tentera bagi memastikan kesiapsiagaan penuh.

Syarikat yang dianugerahkan kontrak perolehan MINDEF melalui skim PROTEGE akan menyediakan peluang pekerjaan untuk veteran.

Skim tersebut juga memberi latihan sijil dan diploma kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia sebelum bersara.

Program tersebut termasuk pembiayaan program Work-Based Learning dan Readiness To Work Programme.

Bagi meningkatkan keselamatan di kawasan Pantai Timur Sabah, Pelantar Laut Tun Sharifah Rodziah akan digantikan dengan Multi Purpose Command Platform baharu.

Pelantar tersebut dijangka tamat tempoh pengoperasian pada Jun 2026. – Bernama