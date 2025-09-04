BNM dijangka kekal OPR 2.75% untuk sokong peminjam dan ekonomi

KUALA LUMPUR: Pemain pasaran menjangkakan Bank Negara Malaysia (BNM) akan mengekalkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) pada 2.75 peratus dalam mesyuarat hari ini.

Pengekalan kadar ini akan memastikan isi rumah dan perniagaan terus membayar jumlah ansuran pinjaman yang sama tanpa peningkatan.

Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Bhd Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid menyatakan pengekalan OPR menunjukkan kadar semasa kondusif untuk kestabilan ekonomi dan pertumbuhan.

Beliau menjelaskan bank menggunakan OPR sebagai penanda aras untuk menentukan kadar deposit dan pinjaman kepada pelanggan.

Pertumbuhan pinjaman telah stabil pada 5.4 peratus pada Julai berbanding 5.1 peratus pada bulan Jun sebelumnya.

Mohd Afzanizam menegaskan aktiviti peminjaman dalam sektor perbankan berjalan normal walaupun terdapat perubahan dalam OPR.

Beliau berpandangan ekonomi Malaysia stabil dengan pasaran buruh dalam keadaan guna tenaga penuh dan risiko inflasi terurus.

Pakar ekonomi itu mencadangkan OPR mungkin dikekalkan pada 2.75 peratus sepanjang tahun ini.

Pakar Strategi Pelaburan IPP Wealth Managers Ltd Mohd Sedek Jantan turut menjangkakan BNM mengekalkan OPR 2.75 peratus dalam mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari hari ini.

Pendekatan ini selari dengan usaha menyokong pertumbuhan ekonomi domestik yang mampan.

Dengan inflasi keseluruhan pada 1.2 peratus dan pengangguran pada 3.0 peratus, dasar ini memastikan kestabilan dan menyokong permintaan tempatan.

Keadaan monetari akomodatif ini dapat dikekalkan tanpa menambah tekanan inflasi yang sedia ada.

Petunjuk makroekonomi terkini menunjukkan daya tahan ekonomi dengan eksport Julai mencatatkan pertumbuhan positif.

Prestasi eksport ini mengukuhkan keyakinan dalam sektor luaran Malaysia untuk jangka masa sederhana. – Bernama