Bomba perkasa pendidikan keselamatan kebakaran melalui komuniti

PUTRAJAYA: Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) terus memperkasa pendidikan keselamatan kebakaran dengan fokus pada pencegahan.

Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nor Hisham Mohammad berkata program kesedaran dilaksanakan secara menyeluruh untuk semua peringkat usia.

“Untuk kanak-kanak, kita mula dengan Kelab Bomba Cilik bagi umur lima hingga enam tahun,” katanya.

Beliau menekankan pendidikan asas keselamatan kebakaran dan pendedahan awal mengenai bahaya air.

Di peringkat sekolah menengah, program Kadet Bomba diteruskan manakala Briged Bomba ditubuhkan di institusi pengajian tinggi.

“Apabila mereka terlibat sejak kecil, mereka menjadi sebahagian daripada ‘keluarga bomba’,” jelas Nor Hisham.

JBPM juga melancarkan Bomba Junior untuk sekolah rendah dengan sambutan menggalakkan.

“Kini kita sudah ada 273 pasukan Bomba Junior,” katanya.

Program ini merangkumi latihan asas seperti kawad disiplin dan kemahiran berenang.

Nor Hisham berkata objektif utama ialah mendidik masyarakat tentang langkah pencegahan kebakaran.

“Ia juga melatih masyarakat lebih bersedia menghadapi kecemasan,” tambahnya.

Program kesedaran turut dilaksanakan melalui ceramah, pameran, dan latihan kebakaran.

Inisiatif seperti ‘1 Rumah 1 Alat Pemadam Api’ dan SURI disasarkan lebih 12,000 program setahun.

Nor Hisham menjelaskan tiada bayaran dikenakan untuk program di balai bomba kecuali penggunaan dewan.

“Kebanyakan pilih buat di bay jentera kerana suasana lebih dekat dengan dunia bomba,” katanya.

JBPM memanfaatkan inisiatif Community Fire Learning Centre (CFLC) untuk berkongsi pendidikan pencegahan.

“Kami minta penganjur beri masa 15 minit untuk taklimat kebakaran,” ujarnya.

Pendekatan ini juga memupuk minat kanak-kanak terhadap kerjaya bomba.

“Ia memberi inspirasi awal kepada anak-anak,” kata Nor Hisham.

Program komuniti ini mencerminkan perkhidmatan terbaik JBPM kepada masyarakat. - Bernama