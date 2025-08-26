Bumbung SK Seri Perlis rosak akibat ribut, 207 murid belajar PdPR

KANGAR: Seramai 207 murid Sekolah Kebangsaan Seri Perlis terpaksa mengikuti sesi Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah buat sementara waktu berikutan sebahagian bumbung sekolah itu rosak diterbangkan angin dalam kejadian ribut petang tadi.

Kejadian pada jam 5.20 petang itu menjejaskan kelas Tahun Satu melibatkan dua kelas dengan 70 murid.

Ribut tersebut turut menjejaskan kelas Tahun Dua yang melibatkan dua kelas dengan 74 murid.

Kelas Prasekolah dengan 25 murid juga terjejas akibat kerosakan bumbung sekolah.

Lima kelas Program Pendidikan Khas Integrasi dengan 38 murid turut terlibat dalam kejadian ini.

Pengarah Pendidikan Perlis Rose Aza Che Arifin berkata Jabatan Pendidikan Negeri telah memaklumkan kepada penjaga murid mengenai situasi terkini.

“Semua langkah segera sedang diambil supaya kerja baik pulih dapat dijalankan secepat mungkin,“ katanya.

Rose Aza menambah pihaknya telah memohon bantuan dana daripada Kementerian Pendidikan untuk kerja pembaikan.

Pihak sekolah juga diminta memastikan pembelajaran murid terus dipantau dari semasa ke semasa sepanjang tempoh PdPR.

Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek meminta Jabatan Pendidikan Negeri Perlis menyediakan laporan penuh kerosakan.

“Peruntukan bencana akan disalurkan supaya kerja baik pulih dapat dilaksanakan segera,“ katanya melalui hantaran di Facebook.

Fadhlina menyatakan kesyukuran kerana tiada murid, guru dan warga sekolah yang terjejas dalam kejadian ini.

Ketua Polis Daerah Kangar ACP Yusharifuddin Mohd Yusop mengesahkan kejadian tersebut.

Beliau turut memaklumkan sebuah kereta rosak ditimpa bahagian bumbung sekolah yang diterbangkan angin. – Bernama