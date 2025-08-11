Dewan Belia cadang perancangan Bajet Melaka 2026

MELAKA: Cadangan yang dikemukakan pada Persidangan Pertama, Penggal Pertama Dewan Undangan Belia Melaka 2025 akan dijadikan sebahagian daripada perancangan Bajet 2026 negeri.

Ketua Menteri Datuk Seri Ab Rauf Yusoh berkata kerajaan negeri akan memastikan aspirasi belia diterjemahkan dalam dasar dan program yang memberi impak langsung.

Beliau menyatakan optimisme kerajaan negeri dalam memberi perhatian serius terhadap setiap resolusi yang dibentangkan dalam persidangan tersebut.

“Tumpuan tahun ini perlu diperluas kepada pembangunan modal insan, ekonomi belia, teknologi serta kepimpinan belia,” katanya.

Ucapannya disampaikan semasa merasmikan persidangan di Anjung Makmur, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah.

Seramai 34 Ahli Dewan Undangan Belia termasuk enam lantikan Ketua Menteri mengangkat sumpah jawatan pada persidangan tersebut.

Ab Rauf berharap persidangan itu dapat merangka agenda belia yang jelas dan realistik selaras dengan keperluan semasa.

“Ini wadah penting bagi membincangkan isu semasa, cabaran serta aspirasi generasi muda Melaka,” ujarnya.

Beliau turut menekankan pentingnya kerjasama antara ahli dewan untuk memacu pembangunan negeri yang lebih unggul.

Turut hadir Speaker Dewan Undangan Belia Melaka Datuk Khaidhirah Abu Zahar serta Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Azhar Arshad. – Bernama