Malaysia dan Senegal perkukuh kerjasama perdagangan dan industri halal

KUALA LUMPUR: Malaysia dan Senegal sedang berusaha untuk memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang strategik.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa fokus utama adalah pada sektor perdagangan, pelaburan, haji, wakaf dan industri halal.

Beliau berkata perkara ini dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat Menteri Integrasi Afrika dan Hal Ehwal Luar Senegal, Yassine Fall.

“Kami turut bertukar pandangan mengenai pelbagai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama,“ kata Anwar menerusi hantaran di Facebook.

Antara topik perbincangan termasuk perkembangan terkini di Asia Barat dan benua Afrika.

Fall berada di Malaysia untuk lawatan rasmi dua hari bermula hari ini sebagai tindak balas kepada lawatan Menteri Luar Malaysia ke Senegal pada Mei 2024.

Pada tahun 2024, jumlah dagangan antara Malaysia dan Senegal mencecah RM1.37 bilion.

Eksport Malaysia ke Senegal bernilai RM1.35 bilion manakala import dari Senegal berjumlah RM14.1 juta.

Kerjasama ini dijangka membuka lebih banyak peluang ekonomi untuk kedua-dua negara. – Bernama