Dewan Negara tamat sidang, lulus tiga RUU perkukuh industri dan fiskal

KUALA LUMPUR: Persidangan Dewan Negara bagi Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Ke-15 2025 telah ditangguhkan ke tarikh yang akan ditetapkan kelak.

Persidangan tersebut berlangsung selama 10 hari dalam tempoh tiga minggu bermula 25 Ogos 2025.

Tiga rang undang-undang penting berjaya diluluskan sepanjang persidangan bagi memperkukuh industri dan kedudukan fiskal negara.

Rang Undang-Undang Duti Timbal Balas dan Anti-Lambakan (Pindaan) 2025 diluluskan untuk melindungi industri tempatan daripada amalan perdagangan tidak adil.

Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liew Chin Tong membentangkan RUU tersebut bagi bacaan kali kedua dan ketiga.

Rang Undang-Undang Kredit Pengguna 2025 turut diluluskan dengan penubuhan Suruhanjaya Kredit Pengguna untuk mengawal selia pemberi kredit.

Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying menyatakan ini akan meningkatkan profesionalisme industri dan mewujudkan persekitaran kredit yang selamat.

Rang Undang-Undang Perolehan Kerajaan 2025 diluluskan menerusi undi belah bahagian dengan 33 Senator bersetuju.

Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan RUU ini memperuntukkan kewajipan, tanggungjawab dan ketelusan dalam perolehan kerajaan.

RUU tersebut turut memperkenalkan tindakan punitif termasuk terhadap Menteri Kewangan yang gagal menzahirkan kepentingan atau campur tangan dalam proses perolehan.

Persidangan dimulakan dengan perbahasan usul Pembentangan Rancangan Malaysia Ketiga Belas yang menekankan tiga teras ekonomi MADANI.

Kerajaan komited memperkukuh kedudukan fiskal negara melalui pengurangan pinjaman baharu, penurunan defisit dan perluasan hasil.

Tumpuan juga diberikan kepada pengurangan jurang wilayah dan pelaburan strategik bagi negeri-negeri kurang membangun.

Malaysia memberi keutamaan kepada pelaburan berimpak tinggi dalam sektor teknologi termasuk kecerdasan buatan dan tenaga boleh baharu.

Kerajaan mengamalkan pendekatan tenang dan terukur serta tidak bersekutu dalam menjalin hubungan dagang dengan semua negara. – Bernama