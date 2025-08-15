Dua warga Bangladesh didakwa sokong kumpulan IS di Johor Bahru

JOHOR BAHRU: Dua lelaki warga Bangladesh dihadapkan ke Mahkamah Sesyen hari ini atas pertuduhan menyokong aktiviti kumpulan pengganas Islamic State (IS).

Md Mamun Ali, 31 tahun, didakwa memberi sokongan kepada IS melalui akaun Facebook bernama Sahifulla Islam antara 28 Julai 2023 hingga 30 April 2024.

Dia dihadapkan di bawah Seksyen 130J(1)(a) Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara seumur hidup atau sehingga 30 tahun serta denda.

Tertuduh kedua, Md Refat Bishat, 27 tahun, didakwa memiliki gambar bendera IS dalam telefon bimbitnya pada 10 Julai 2025 di Larkin Industrial Estate.

Kes beliau dikendalikan di bawah Seksyen 130JB(1)(a) yang membawa hukuman penjara sehingga tujuh tahun atau denda.

Kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam semasa prosiding hari ini.

Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail menolak permohonan jaminan dan menetapkan 12 September untuk sebutan semula.

Tarikh itu ditetapkan bagi membolehkan pelantikan jurubahasa memandangkan kedua-dua tertuduh hanya memahami sedikit bahasa Melayu.

Timbalan Pendakwa Raya Maryam Jamielah Ab Manaff mengendalikan pendakwaan terhadap Mamun.

Sementara kes Refat dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Ainaa Ridzwan. - Bernama