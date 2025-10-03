Empat ahli Geng TR didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Selangor

KUALA SELANGOR: Empat lelaki telah didakwa di Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang ‘Geng TR’.

Mereka dikenal pasti sebagai S. Sugumaran berusia 45 tahun, S. Rajah berusia 27 tahun, M. Deva Kumaran berusia 44 tahun, dan Mugilan berusia 35 tahun.

Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Nurul Mardhiah Mohammed Redza.

Kes ini berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi berdasarkan sifat pertuduhan yang dikenakan.

Mereka didakwa menjadi ahli kumpulan jenayah terancang “Geng TR” antara November 2019 hingga 11 September 2025.

Lokasi kesalahan yang dinyatakan ialah sebuah restoran makanan laut di Sungai Janggut, Jeram.

Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 130V (1) Kanun Keseksaan [Akta 574].

Hukuman yang diperuntukkan ialah penjara tidak kurang lima tahun dan tidak lebih 20 tahun jika sabit kesalahan.

Timbalan Pendakwa Raya Shafiq Hasim dan Lina Hanini Ismail memohon kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Klang.

Permohonan pemindahan kes itu tidak dibantah oleh peguam yang mewakili tertuduh.

Peguam Datuk S. Sivakumar dan Haziq Muhamad Shahal mewakili Sugumaran dalam prosiding tersebut.

Tiga tertuduh lain tidak diwakili oleh mana-mana peguam semasa prosiding mahkamah.

Mahkamah telah membenarkan permohonan untuk memindahkan kes ke Mahkamah Tinggi Klang. – Bernama