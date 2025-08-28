Empat inisiatif RM40 juta perkasa masyarakat India dilaksanakan cepat

KUALA LUMPUR: Empat inisiatif baharu bernilai 40 juta ringgit bagi memperkasakan komuniti India akan dilaksanakan secara cepat, telus dan efisien.

Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri R. Ramanan berkata inisiatif berkenaan akan dijalankan dengan pemantauan jelas.

“Komitmen Kerajaan MADANI adalah jelas, iaitu memastikan komuniti India tidak terpinggir dalam arus pembangunan negara,” katanya dalam kenyataan.

Beliau menekankan kerjasama erat antara pelbagai agensi kerajaan termasuk Unit Integriti dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.

“Setiap sen peruntukan akan diurus dengan penuh integriti supaya sampai ke tangan penerima sasaran dan memberikan impak berkekalan,” tambahnya.

Inisiatif tersebut termasuk penaiktarafan infrastruktur, kemudahan awam dan keselamatan kampung India bernilai 5 juta ringgit.

Penambahbaikan peralatan makmal teknologi maklumat dan komunikasi di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil turut disediakan dengan peruntukan 5 juta ringgit.

Program Dharma MADANI bernilai 20 juta ringgit akan memerkasa rumah ibadat Hindu sebagai pusat komuniti setempat.

Penambahbaikan dan penyelenggaraan kecil kediaman pekerja ladang turut dilaksanakan dengan peruntukan 10 juta ringgit.

Ramanan berkata pelaksanaan kesemua empat inisiatif dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Inisiatif Masyarakat India.

“Fokus utama kami ialah memastikan masyarakat India, khususnya golongan B40 benar-benar menerima manfaat secara langsung tanpa sebarang kerenah birokrasi,” tegasnya. – Bernama