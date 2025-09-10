Fadhlina Sidek buat laporan polis isu fitnah kaitan pengetua SMKA

KUALA LUMPUR: Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadhlina Sidek telah membuat laporan kepada Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia berikutan fitnah yang mengaitkan beliau dengan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustapha.

Beliau menyatakan dalam hantaran Facebook bahawa beberapa individu cuba mengaitkannya dengan pengetua sekolah terbabit.

Fadhlina menegaskan bahawa fitnah yang direkayasa secara liar dan jahat telah memberikan implikasi negatif kepada masyarakat.

Beliau menyatakan rasa kesal kerana fitnah turut melibatkan arwah ibunya yang sudah tidak dapat mempertahankan diri.

Menteri Pendidikan itu berkata tindakan menafikan fitnah sebelum ini ternyata tidak menjadi pengajaran kepada pihak tertentu.

Sebelum ini dilaporkan pengetua berkenaan dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid serta semua warden sekolah telah ditempatkan sementara di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah.

Penempatan semula itu dibuat sehingga siasatan polis ke atas kes Allahyarhamah Zara Qairina Mahathir selesai.

Fadhlina turut berkongsi komen warganet yang mendakwa beliau mempunyai hubungan persaudaraan dengan pengetua terbabit.

Beliau menegaskan bahawa tindakan undang-undang akan diambil terhadap penyebar fitnah.

Menteri Pendidikan berharap perkara itu menjadi pengajaran agar orang ramai tidak membuat spekulasi tanpa asas.

Fadhlina meminta semua pihak menghormati keluarga Allahyarham Zara Qairina dan memberi ruang kepada proses undang-undang yang sedang berjalan.

Beliau menekankan bahawa keadilan harus ditegakkan dengan paksi kebenaran dan dekat dengan takwa. – Bernama