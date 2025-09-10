Polis tahan remaja bawah umur pandu tanpa lesen di Kuala Nerus

KUALA NERUS: Polis menahan seorang remaja lelaki bawah umur kerana memandu tanpa lesen dan menghimpit kereta peronda ketika diarahkan berhenti dalam kejadian di Jalan Bandar Baru di sini pada Isnin lepas.

Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu Supt Wan Mohd Zaki Wan Ismail berkata kejadian berlaku ketika dua anggota Unit Rondaan Kereta Peronda dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu yang meronda di kawasan berkenaan terlihat sebuah kereta Proton Wira kelabu dipandu dalam keadaan yang mencurigakan kira-kira 6.30 petang.

Anggota peronda kemudian menghampiri kereta berkenaan dan mengarahkan pemandu untuk berhenti namun tidak diendahkan dan suspek bertindak melarikan diri dengan memecut laju kenderaannya.

Anggota kemudiannya mengejar kereta berkenaan sambil mengarahkan suspek berhenti menggunakan pembesar suara berkali-kali namun tidak dipedulikan.

Malah suspek terus berdegil dengan memandu secara berbahaya termasuk menghimpit kereta peronda bagi tujuan keselamatan anggota terpaksa mengeluarkan senjata api jenis HK MP5 sebagai amaran keras yang akhirnya berjaya membuat suspek memperlahankan kenderaan dan berhenti.

Wan Mohd Zaki berkata pemeriksaan mendapati suspek yang berusia 16 tahun dan masih bersekolah itu memandu kereta milik abangnya tanpa kebenaran.

Polis telah menghubungi ibu bapa suspek untuk siasatan dan tindakan lanjut.

Saman dikeluarkan ke atas suspek atas kesalahan memandu tanpa lesen dan dia juga diberi amaran keras dan nasihat agar tidak mengulangi kesalahan sebelum dibebaskan.

Kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas.

Beliau turut menasihatkan ibu bapa supaya sentiasa mengawasi anak masing-masing selain mengingatkan orang ramai supaya tidak menyalahgunakan media sosial untuk menimbulkan sebarang spekulasi. – Bernama