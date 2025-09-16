Fahmi Fadzil ingatkan belia bijak hadapi scammer dan pemfitnah digital

BUTTERWORTH: Orang ramai terutama golongan belia diingatkan agar tidak leka dengan kemajuan teknologi digital sehingga menjadi mangsa penipuan dan maklumat palsu dalam era Internet pantas dan meluas hari ini.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata kemerdekaan sebenar bukan sekadar diraikan secara simbolik pada Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, tetapi perlu dihayati dengan kebijaksanaan dalam menghadapi cabaran semasa termasuk ancaman penipu dan penyebar fitnah.

Beliau menegaskan bahawa status bangsa merdeka tidak bermakna jika masih terus dijajah oleh scammer dan pemfitnah dalam ucapan perasmian Program Jiwa Merdeka: Aspirasi Belia MADANI.

Fahmi menyeru orang ramai agar lebih berwaspada ketika menggunakan Internet dan media sosial kerana tidak semua maklumat yang dilihat itu adalah benar.

Beliau turut mengingatkan golongan muda supaya tidak mudah percaya dengan kandungan tular yang disebarkan oleh pempengaruh di platform seperti TikTok, Facebook dan Instagram.

Menteri tersebut menasihati orang ramai dengan prinsip “tidak pasti, jangan kongsi” dan menggesa semua untuk menyemak maklumat sebelum menyebarkannya.

Program Jiwa Merdeka: Aspirasi Belia MADANI anjuran J-KOM Pulau Pinang menghimpunkan lebih 1,000 belia menerusi pelbagai pengisian bermanfaat.

Aktiviti program termasuk segmen penghayatan kenegaraan, e-sukan dan wacana ilmiah selaras dengan sambutan Hari Malaysia 2025.

Fahmi turut menyampaikan Anugerah Pingat 77 Tahun Majlis Belia Malaysia bagi kategori Kepimpinan dan Sukarelawan serta sijil dan trofi penghargaan dalam kategori sukan, kebudayaan dan keusahawanan.

Program tersebut turut menampilkan konvoi 200 motosikal yang membawa Jalur Gemilang melibatkan golongan belia dari seluruh negara.

Konvoi sejauh 6.1 kilometer bermula dari Stesen Minyak Petron Seberang Jaya dan berakhir di lokasi perasmian program.

Kemuncak program ialah kejohanan e-sukan yang menawarkan hadiah keseluruhan bernilai RM8,000 melibatkan pertandingan e-football, PUBG, Mobile Legends dan Tekken. – Bernama