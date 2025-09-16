Tiada kematian dalam nahas jalan raya melibatkan 12 rakyat Malaysia di India

KUALA LUMPUR: Tiada kematian dilaporkan dalam kemalangan jalan raya yang membabitkan 12 rakyat Malaysia di Kodaikanal, Tamil Nadu, India pada lewat malam 14 September.

Beberapa individu mengalami kecederaan ringan manakala empat lagi cedera parah tetapi tidak mengancam nyawa.

Kesemua mangsa sedang menerima rawatan di hospital tempatan dengan pemantauan berterusan daripada pihak berkuasa.

Konsulat Jeneral Malaysia di Chennai telah berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan dan mangsa nahas untuk memberikan bantuan konsul.

Mereka juga membantu menghubungkan mangsa dengan ahli keluarga di Malaysia bagi memaklumkan keadaan semasa.

Kemalangan berlaku apabila van pelancong yang membawa 12 rakyat Malaysia tergelincir semasa melalui jalan berbukit di kawasan tersebut.

Konsulat Jeneral mengambil tindakan segera dengan menghubungi pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai insiden itu.

Semua penumpang dari Malaysia berjaya diselamatkan dan menerima rawatan perubatan segera di lokasi kejadian.

Wisma Putra menasihati rakyat Malaysia yang melancong di India supaya lebih berhati-hati sepanjang musim monsun terutama di kawasan berbukit.

Pengembara digalakkan mendaftar dengan perwakilan Malaysia terdekat bagi memudahkan bantuan semasa kecemasan berlaku.

Mereka juga dinasihatkan mendapatkan perlindungan insurans perjalanan yang mencukupi sebelum memulakan sebarang lawatan.

Untuk bantuan konsul atau pertanyaan, rakyat Malaysia boleh menghubungi Konsulat Jeneral Malaysia di Chennai melalui talian yang disediakan.

Kementerian Luar Negeri akan terus memantau perkembangan situasi dan mengeluarkan makluman dari semasa ke semasa mengikut keperluan. – Bernama