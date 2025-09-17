Fasilitator motivasi didakwa amang seksual terhadap remaja bawah umur

KANGAR: Seorang fasilitator motivasi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret di sini hari ini atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal dan berkomunikasi secara seksual terhadap seorang remaja lelaki bawah umur pada Julai lepas.

Mohd Zulkarnain Atan, 44, didakwa melakukan perbuatan itu terhadap remaja lelaki berumur 14 tahun di dewan sebuah sekolah menengah kebangsaan di Padang Besar pada pukul 9 pagi 10 Julai lepas.

Bagi kesalahan pertama, dia didakwa mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan jika sabit kesalahan.

Mohd Zulkarnain juga berdepan hukuman maksimum penjara tiga tahun jika disabitkan kesalahan bagi pertuduhan di bawah Seksyen 11(1) akta sama.

Majistret Ana Rozana Mohd Nor membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 bagi kedua-dua pertuduhan dengan seorang penjamin dan menetapkan 16 Oktober sebagai tarikh sebutan semula kes.

Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Tengku Ruqayyah Tengku Shahrom manakala Mohd Zulkarnain diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan Nur Ayuni Ahmad. – Bernama