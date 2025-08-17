Felcra catat untung RM178 juta untuk projek P&P 2025

PASIR SALAK: Felcra Bhd mencatatkan keuntungan boleh agih sebanyak RM178 juta bagi Projek Penyatuan dan Pemulihan (P&P) dari Januari hingga April 2025.

Prestasi ini menunjukkan peningkatan berbanding tempoh sama tahun sebelumnya.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menyatakan RM101 juta daripadanya merupakan keuntungan interim pertama 2025.

Agihan tersebut akan disalurkan kepada 74,300 peserta di seluruh negara secara berperingkat bermula hari ini.

“Saya mengucapkan syabas kepada Felcra kerana mengekalkan prestasi baik iaitu kenaikan hampir RM2 juta berbanding tempoh sama tahun lepas,” katanya.

Beliau berucap pada majlis pengisytiharan keuntungan boleh agih interim pertama 2025 di Pasir Salak.

Turut hadir Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang serta Ketua Pegawai Eksekutif Felcra Datuk Idris Lasim.

Ahmad Zahid turut menyatakan Felcra terus memperkukuh keterjaminan makanan negara menerusi Padi Felcra MRQ 107.

Varieti padi wangi tempatan ini menjadi alternatif berkualiti kepada beras import.

Kawasan Seberang Perak seluas 3,400 hektar yang diusahakan secara moden menunjukkan prestasi memberangsangkan.

Purata hasil mencecah lapan tan sehektar setahun.

“Kita menjangkakan pengeluaran lebih 27,000 tan padi bersamaan 16,000 tan beras setahun,” jelasnya.

Idris Lasim pula berkata keuntungan itu dipacu oleh kecekapan pengurusan ladang dan penjimatan kos operasi.

“Pendekatan efektif dalam penggunaan baja dan racun mengurangkan kos operasi sebanyak 15 peratus,” katanya.

Hasil per hektar turut meningkat sebanyak 49 peratus.

Projek kelapa sawit Felcra mencatatkan peningkatan purata keuntungan bersih 81 peratus.

Walaupun harga minyak sawit mentah mempengaruhi kadar agihan, prestasi ladang turut menyumbang kepada pencapaian tersebut. - Bernama