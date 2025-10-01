Gempa bumi 6.9 skala Richter landa Leyte, gegaran dirasai di Sandakan

KUALA LUMPUR: Satu gempa bumi kuat berukuran 6.9 pada skala Richter telah melanda Leyte, Filipina pada pukul 9.59 malam tadi dengan gegaran turut dirasai di sekitar Sandakan, Sabah.

Menurut kenyataan rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia atau MetMalaysia, gempa bumi tersebut berlaku pada jarak kira-kira 50 kilometer barat laut dari Ormoc, Filipina.

Gempa bumi itu dicatatkan berlaku pada kedalaman 10 kilometer di bawah permukaan bumi.

Bagaimanapun, MetMalaysia mengesahkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia berikutan kejadian gempa bumi tersebut.

MetMalaysia turut meminta orang ramai yang merasai gegaran itu untuk mengisi borang soal selidik melalui pautan yang disediakan. – Bernama