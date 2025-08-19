Gunung Lewotobi meletus, amaran penerbangan tahap merah dikeluarkan

INDONESIA: Gunung Lewotobi di wilayah Nusa Tenggara Timur meletus beberapa kali pada Isnin, mencetuskan amaran penerbangan tahap tertinggi.

Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, awan abu menjulang setinggi lapan kilometer ke udara.

Kepulan asap kelabu tebal bergerak ke arah barat dan barat laut dari gunung berapi tersebut.

Pihak berkuasa menaikkan Notis Pemerhatian Gunung Berapi untuk Penerbangan ke tahap merah, melarang penerbangan di bawah enam kilometer.

Juruterbang diberi amaran tentang bahaya abu gunung berapi yang boleh menjejaskan enjin pesawat dan jarak penglihatan.

Aktiviti dalam radius tujuh kilometer dari kawah juga dihadkan bagi melindungi penduduk dan pelancong.

Penduduk di lereng gunung dinasihatkan berwaspada terhadap risiko banjir lahar akibat hujan lebat.

Gunung Lewotobi setinggi 1,584 meter merupakan salah satu daripada 127 gunung berapi aktif di Indonesia. - Bernama