Guru besar didakwa lakukan amang seksual terhadap pelajar lelaki

PASIR MAS: Seorang mudir atau guru besar sekolah pondok didakwa di Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas tujuh pertuduhan melakukan amang seksual terhadap seorang pelajar lelaki serta memiliki gambar lucah.

Muhammad Aswadi Yah, 46, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan ketika semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkpli Abdullah.

Mengikut pertuduhan pertama hingga keenam dia didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang remaja lelaki yang kini berusia 16 tahun, di sebuah rumah di Kampung Kubang Batang, Tumpat, antara 7 hingga 7.30 pagi sejak Jun 2024 hingga Ogos lepas.

Pertuduhan mengikut Seksyen 14(d) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, memperuntukkan hukuman penjara hingga 20 tahun dan sebatan, jika sabit kesalahan.

Bagi pertuduhan ketujuh, dia didakwa memiliki gambar lucah dalam telefon bimbit miliknya pada 29 Ogos lalu, kira-kira 4 petang, di lokasi sama.

Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 292 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum tiga tahun atau denda atau kedua-duanya, jika sabit kesalahan.

Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM45,000 dengan seorang penjamin, serta menetapkan syarat tambahan supaya tidak mengganggu saksi dan melapor diri di balai polis terdekat setiap bulan.

Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Aiysha Na’ilah Harizan, manakala tertuduh diwakili peguam Mohd Irwan Sumadi.

Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 11 Nov ini- BERNAMA