Hab pengecasan EV pertama di R&R Seremban dibina dengan kos RM12 juta

SEREMBAN: Sebuah hab pengecasan kenderaan elektrik bersepadu pertama di Malaysia akan dibangunkan di kawasan rehat dan rawat Lebuhraya Utara Selatan arah Selatan di sini dengan anggaran kos sebanyak RM12 juta.

Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi menyatakan projek yang dijangka siap pada 2027 di tanah seluas satu ekar itu sejajar dengan dasar kerajaan dalam memacu peralihan tenaga serta mobiliti rendah karbon.

Kedudukan kompleks yang berdekatan membolehkan integrasi dengan kemudahan sedia ada di R&R Seremban seiring peningkatan jumlah kenderaan elektrik di jalan raya.

Nanta menegaskan kawasan rehat dan rawat tidak lagi dilihat sebagai sekadar tempat berhenti berehat atau mengisi minyak sahaja.

Projek itu dibangunkan oleh PLUS Malaysia Berhad melalui kerjasama dengan Yinson GreenTech menerusi Terra ChargEV Sdn Bhd.

Pembinaan hab ini menyokong inisiatif negara ke arah mobiliti rendah karbon dan transformasi R&R lebuh raya.

Nanta menjelaskan pembangunan itu akan mengubah R&R menjadi destinasi perkhidmatan mobiliti yang mengintegrasikan keperluan pengguna moden.

Hab tersebut akan dilengkapi dengan 20 poin kemudahan pengecasan pantas dan kemudahan awam seperti tandas serta surau.

Kemudahan pengecasan pantas berprestasi tinggi sehingga 350 kiloWatt turut disediakan bersama infrastruktur solar.

Penggunaan tenaga solar membuktikan komitment terhadap amalan tenaga boleh baharu dalam projek ini.

Projek ini juga memberi kesan positif kepada ekonomi dan masyarakat dengan menjana peluang pekerjaan.

Kualiti hidup rakyat akan meningkat melalui penyediaan kemudahan yang mesra pengguna dan mesra alam.

Kerajaan komited mencapai sasaran 10,000 stesen pengecas EV di seluruh negara menjelang akhir 2025.

Terdapat 140 poin pengecas pantas di lebuh raya Malaysia termasuk 114 poin di Lebuhraya Utara Selatan.

Pengecas-pengecas ini membantu mengurangkan kebimbangan jarak perjalanan dalam kalangan pengguna kenderaan elektrik.

Sebanyak 50 poin pengecas EV tambahan akan diwujudkan pada tahun hadapan di seluruh lebuh raya.

Pengerusi PLUS Datuk Mohamad Nasir Ab Latif berkata R&R Seremban arah Selatan dipilih sebagai lokasi hab tersebut untuk memberi nilai tambah.

R&R Seremban mencatat sejarah sebagai rehat dan rawat lestari pertama di Malaysia sebelum transformasi ini. – Bernama