Hanya pembaharuan positif mampu lindungi masa depan negara - PM Anwar

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa hanya pembaharuan positif yang mampu menjamin kestabilan negara dari segi sosial, ekonomi, dan tadbir urus.

Beliau berkata demikian dalam ucaptamanya di Simposium ASEAN 2025 yang berlangsung di ibu negara hari ini.

Anwar menekankan bahawa pemimpin dan institusi perlu komited terhadap perubahan bermakna untuk mengatasi kemerosotan nilai dalam masyarakat.

“Kita berpegang kepada idealisme, justeru nilai dan etika kita adalah kukuh. Namun, selepas generasi pertama, kedua, dan ketiga berlalu, kita dapati nilai dan prinsip etika ini telah merosot... kita telah kehilangan idealisme itu,“ katanya.

Simposium sehari itu bertemakan Anchoring ASEAN’s Future in Shared Wisdom: Empowering Communities for an Inclusive and Sustainable Civilisation.

Ia menghimpunkan pembuat dasar, pemimpin masyarakat sivil, ahli akademik, dan wakil belia dari seluruh ASEAN untuk membincangkan pembinaan masa depan yang lebih inklusif.

Anwar turut menyentuh kepentingan kejelasan moral dan kemahuan politik dalam memerangi rasuah serta memperkukuh institusi.

Beliau juga menegaskan bahawa Malaysia sebagai negara berbilang kaum dan agama memerlukan pemahaman bersama serta sikap saling menghormati.

Selain itu, Perdana Menteri menekankan pemerkasaan ekonomi sebagai asas utama dalam memacu pertumbuhan.

Namun, beliau mengingatkan bahawa pertumbuhan ekonomi dan pelaburan semata-mata tidak mencerminkan keadaan sebenar negara.