HSNI cari waris warga emas meninggal dunia di Batu Pahat

BATU PAHAT: Hospital Sultanah Nora Ismail (HSNI) sedang mencari ahli keluarga atau waris seorang warga emas yang meninggal dunia semasa menerima rawatan di hospital tersebut.

Morsani Othman, 69, meninggal dunia pada 27 Julai lepas akibat jangkitan kuman dalam darah.

Beliau dimasukkan ke wad pada 25 Julai sebelum keadaannya merosot.

Jenazahnya kini masih disimpan di Unit Perubatan Forensik HSNI.

Alamat terakhir beliau ialah Kampung Parit Warijo, Sri Medan.

Pihak hospital memohon keluarga atau waris terdekat menghubungi unit forensik HSNI di talian 07-436 3076.

Tujuan hubungan adalah untuk proses pengurusan tuntutan jenazah berkenaan.

Kenyataan rasmi dikeluarkan oleh HSNI bagi memudahkan urusan tersebut. - Bernama