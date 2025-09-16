Ibu dan anak antara lapan ditahan SPRM disyaki terlibat sindiket counter setting

KUALA LUMPUR: Seorang ibu dan anak lelakinya antara lapan pegawai agensi penguat kuasa ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Negeri Sembilan menerusi Op Rentas kerana disyaki terlibat dalam sindiket mengatur kaunter atau “counter setting”.

Menerusi perkongsian di laman TikTok rasmi SPRM, suruhanjaya itu memaklumkan dalam operasi yang dijalankan serentak di empat negeri sejak Selasa lepas, enam lagi yang ditahan terdiri daripada lima lelaki dan seorang wanita.

Dalam operasi tersebut, SPRM Negeri Sembilan turut menyita wang tunai berjumlah kira-kira RM80,000 serta barang kemas bernilai kira-kira RM50,000 daripada pasangan anak-beranak pegawai agensi penguat kuasa tersebut.

Menurut SPRM turut dirampas daripada pasangan ibu dan anak itu adalah alat telekomunikasi bernilai kira-kira RM20,000, dua unit kereta bernilai kira-kira RM106,000 serta dua unit motosikal bernilai kira-kira RM20,000.

Sementara bagi keenam-enam tahanan tersebut, SPRM telah merampas dan menyita wang tunai RM12,000, mata wang asing USD 5,000 dan Bath 2,360 selain alat telekomunikasi bernilai kira-kira RM29,000 serta barang kemas bernilai kira-kira RM200,000.

Pada masa sama, turut dibekukan akaun Tabung Haji dan Amanah Saham Bumiputera bernilai kira-kira RM1 juta menurut perkongsian itu.

Sementara itu, Pengarah Kanan Bahagian Perisikan SPRM Datuk Saiful Ezral Arifin berkata kesemua suspek disyaki bersekongkol dengan sindiket dengan menerima rasuah sebagai balasan untuk memudahkan urusan kemasukkan warga negara asing ke negara ini tanpa mengikut prosedur ditetapkan. – Bernama