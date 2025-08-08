Inisiatif pembersihan waktu malam dilancarkan di lokasi strategik

PUTRAJAYA: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) akan melaksanakan inisiatif pembersihan waktu malam di bawah Reformasi Pembersihan Awam melalui Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK-13).

Lokasi strategik termasuk kawasan tumpuan pelancong dan pusat bandar utama akan menjadi fokus awal pelaksanaan.

Menteri KPKT Nga Kor Ming menyatakan pendekatan ini bertujuan meningkatkan kebersihan awam tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas.

“Apabila rakyat mula beristirehat, itulah masanya pekerja pembersihan kita akan mula bekerja,“ katanya.

Beliau menambah bahawa pembersihan waktu malam telah terbukti berjaya di bandar-bandar maju seperti Shanghai dan Shenzhen.

Destinasi pelancongan seperti Jalan Bukit Bintang dan Jalan Alor akan menjadi lokasi permulaan inisiatif ini.

Nga berkata langkah ini selari dengan sambutan Tahun Melawat Malaysia tahun depan.

Beliau turut mengumumkan pelancaran Kit Kemerdekaan sempena Bulan Kemerdekaan.

Inisiatif lain termasuk jalan tanpa habuk dan penggunaan kenderaan elektrik untuk lori sampah.

KPKT juga akan memperhebat usaha kitar semula melalui konsep “From Trash to Cash” dan “From Waste to Energy”.

Pusat kitar semula pandu lalu akan diperluas ke seluruh negara bagi memudahkan orang ramai mengitar semula.

“Mulai 1 Jan tahun depan, semua pusat beli-belah diwajibkan mempunyai kemudahan kitar semula,“ tegas Nga.

Kadar kitar semula negara disasarkan meningkat ke tahap 65 peratus menuju status negara maju.

Teknologi penukaran sisa pepejal kepada tenaga boleh diperbaharui akan digunakan untuk disambungkan ke grid nasional.

Akta Pembaharuan Semula Bandar (PSB) dijangka dibentangkan di Dewan Rakyat bulan ini.

Pindaan akta itu menurunkan syarat persetujuan pemilik bagi pembangunan semula bangunan berusia lebih 30 tahun kepada 75 peratus - BERNAMA