Jangan pilih pemimpin rosakkan negara, tanam bibit kebencian - PM Anwar

SANDAKAN: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat agar tidak memilih pemimpin yang merosakkan negara dan menanam bibit kebencian sesama rakyat, sebaliknya memastikan kepimpinan negara diurus dengan amanah dan tatakelola yang baik.

Beliau berkata rakyat perlu memilih pemimpin yang sentiasa menjaga kepentingan rakyat dan tidak mengamalkan sikap mengaut keuntungan apabila mempunyai kuasa.

“Kita banyak mendengar tentang pemimpin yang mencuri sana, mencuri sini. Budaya sebegitu mesti dihentikan. Kita perlu tindakan yang tegas.

“Kadang-kadang mereka sendiri pernah jadi pemimpin yang kaya, membolot projek besar tetapi tetap marah pada orang lain. Tidak boleh begitu. Mesti ada kesungguhan untuk membetulkan keadaan,” katanya pada Majlis Jelajah Wira MADANI dan Sambutan Ulang Tahun ke-20 Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Kompleks APMM Zon Maritim Sandakan di sini hari ini.

Hadir sama, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Ketua Pengarah APMM Laksamana Maritim Datuk Mohd Rosli Abdullah- Bernama