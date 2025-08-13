Jawatankuasa siasatan tiada unsur penderaan dalam kematian pelatih PALAPES

KUALA LUMPUR: Jawatankuasa Siasatan telah menyimpulkan tiada unsur penderaan dalam kematian pelatih Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Skudai, Syamsul Haris Shamsudin.

Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata keputusan itu diperoleh selepas siasatan melibatkan beberapa kementerian termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesihatan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi.

Insiden itu berlaku sehari selepas Syamsul Haris memulakan latihan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat (PULADA), Ulu Tiram, Johor pada 27 Julai lepas.

Mohamed Khaled menegaskan semua latihan dijalankan mengikut prosedur yang ditetapkan tanpa sebarang penderaan.

“Keterangan lebih 30 saksi termasuk peserta dan jurulatih mengesahkan tiada penderaan berlaku,“ katanya dalam sidang media selepas Majlis Penyampaian Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Angkatan Tentera Malaysia.

Bedah siasat di Hospital Kota Tinggi dengan pengawasan pasukan perubatan tentera mengesahkan bantuan awal diberikan mengikut prosedur operasi standard.

Laporan hospital juga menunjukkan tiada kesan kecederaan pada jasad, selaras dengan dapatan siasatan polis.

Punca kematian akan diketahui selepas laporan penuh selesai dalam tempoh satu hingga dua bulan.

Mohamed Khaled menegaskan insiden ini tidak boleh disamakan dengan kematian pelajar di Sabah.

Sekiranya terdapat unsur jenayah, kementerian akan bekerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa.

Syamsul Haris, 22, meninggal dunia pada 28 Julai ketika menjalani latihan Inokulasi Tempur di PULADA.

Beliau merupakan pelajar Semester 2 Ijazah Sarjana Muda Sekuriti Siber UTM dan anak sulung daripada tiga beradik.

Latihan PALAPES yang disertainya bermula pada 27 Julai dan sepatutnya berakhir pada 2 Ogos. - Bernama