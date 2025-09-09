JKKP arah pemberhentian kerja di tapak kemalangan maut di Seri Iskandar

KUALA TERENGGANU: Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) mengarahkan pemberhentian sementara kerja-kerja pengorekan tanah dan pemasangan paip di Kampung Teluk Kepayang, Seri Iskandar.

Arahan ini dikeluarkan berikutan kes kematian seorang pekerja kontrak yang berlaku pada Ahad lepas di kawasan pengumpulan pasir sungai tersebut.

Timbalan Ketua Pengarah (Kesihatan Pekerjaan) JKKP Malaysia Husdin Che Amat menjelaskan bahawa arahan pemberhentian kerja merupakan prosedur standard bagi kes melibatkan kecederaan atau kematian pekerja.

Beliau menyatakan tempoh penangguhan kerja bergantung kepada keputusan siasatan dan bukti yang diperoleh.

“Penangguhan kerja bergantung kepada hasil siasatan dan jaminan keselamatan daripada majikan sebelum notis penyambungan kerja dikeluarkan,“ jelas Husdin.

Tempoh siasatan boleh mengambil masa antara tiga bulan hingga bertahun-tahun bergantung kepada kerumitan sesuatu kes.

Husdin menekankan bahawa setiap insiden kematian atau kecederaan kekal di tempat kerja wajib disiasat dengan pembukaan kertas siasatan.

Data JKKP menunjukkan sebanyak 1,038 kes pendakwaan dengan jumlah penalti RM15.8 juta direkodkan dari tahun 2022 hingga Julai lepas.

Sebanyak 2,469 kompaun bernilai RM6.9 juta juga dikeluarkan dalam tempoh yang sama.

Sektor pengilangan mencatatkan kes pendakwaan tertinggi dengan 583 kes diikuti sektor pembinaan dengan 272 kes.

Dari segi nilai penalti, sektor pengilangan mencatat lebih RM7.7 juta manakala sektor pembinaan mencatat RM5.1 juta.

JKKP juga mengeluarkan 36,458 notis perbaikan dan larangan serta 142,474 surat arahan dalam tempoh tersebut. – Bernama