JKNJ kerjasama Pos Malaysia luas khidmat hantar ubat percuma

JOHOR BAHRU: Jabatan Kesihatan Negeri Johor (JKNJ) sedang bekerjasama dengan Pos Malaysia untuk menilai dan memperluas perkhidmatan penghantaran ubat secara percuma.

Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar negeri Ling Tian Soon berkata jumlah pengguna perkhidmatan itu telah meningkat daripada 6,000 kepada 20,000 pesakit sejak diperkenalkan pada 2024.

Kerjasama ini sedang menilai kemungkinan penghantaran ubat-ubatan yang memerlukan kawalan suhu sebagai sebahagian daripada pengembangan perkhidmatan.

Perkhidmatan ini memberikan kemudahan besar kepada pesakit yang tidak perlu lagi bersusah payah ke hospital atau klinik.

Pesakit juga tidak perlu risau tentang pengangkutan dan tidak perlu menunggu lama di kaunter.

Ling Tian Soon menyatakan perkhidmatan ini sangat mendapat sambutan daripada orang ramai.

Kerajaan Johor telah memperuntukkan sebanyak 1.9 juta ringgit bagi menggerakkan program ini sepanjang dua tahun.

Bantuan kepada 20,000 pesakit setiap bulan ini meringankan beban mereka untuk hadir ke hospital atau klinik.

Ini turut membantu mengurangkan kesesakan pesakit di fasiliti kesihatan negeri.

Program ini juga menyumbang kepada pengurangan masalah trafik di sekitar kawasan kesihatan– Bernama