JPJ keluarkan 13,071 saman, sita 274 kenderaan dalam Op Gempur Perdagangan

SEPANG: Seramai 13,071 notis saman telah dikeluarkan daripada 133,598 kenderaan yang diperiksa menerusi Op Khas Gempur Perdagangan di seluruh negara.

Pengarah Kanan Penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Muhammad Kifli Ma Hassan menyatakan sebanyak 274 kenderaan turut disita atas pelbagai kesalahan serius.

Antara kesalahan utama termasuk tiada Lesen Memandu Kompeten, Lesen Kenderaan Motor tamat tempoh, tiada insurans, dan tiada Lesen Vokasional.

“Kita dukacita kerana masih banyak pemandu dan pengusaha lori melakukan kesalahan yang biasa dilakukan,“ katanya kepada pemberita.

Beliau menegaskan pihak JPJ mengambil tindakan drastik dengan menyita kenderaan yang melakukan kesalahan serius terutama melibatkan keselamatan jalan raya.

Op Khas Gempur yang berkuat kuasa dari 1 September hingga 31 Disember 2025 dilaksanakan bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap kenderaan perdagangan.

Muhammad Kifli berkata JPJ akan terus melaksanakan tindakan tanpa kompromi terhadap pemandu yang gagal mematuhi akta pengangkutan yang berkaitan.

Beliau mengakui terdapat kesalahan berulang dan menegaskan pihaknya mengenakan tindakan tegas dengan menyita kenderaan terlibat.

Antara kesalahan serius yang dikesan termasuk penggunaan tayar tidak selamat pada lori yang membahayakan pengguna jalan raya.

“Perkara ini perlu diambil serius kerana sekiranya berlaku kecelakaan, ia akan membahayakan pengguna jalan raya,“ tegasnya.

JPJ akan mengeluarkan notis penggantian tayar baharu sebelum kenderaan dibenarkan digunakan semula di jalan raya.

Beliau menolak alasan pemandu dan pengusaha tentang terlepas pandang atau tiada modal mencukupi untuk menukar tayar baharu.

Muhammad Kifli menegaskan alasan sedemikian dianggap lapuk dan tidak lagi boleh diterima dalam menjejaskan keselamatan jalan raya. – Bernama