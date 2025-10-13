JPJ Perak sita Ford Mustang tiada lesen dan insurans di Ipoh

IPOH: Jabatan Pengangkutan Jalan Perak menyita sebuah kenderaan mewah jenis Ford Mustang dalam Operasi Khas Kenderaan Mewah di beberapa lokasi di bandar ini.

Unit Peronda Motosikal JPJ Ipoh berjaya menahan kenderaan tersebut selepas mengesan beberapa kesalahan di bawah undang-undang jalan raya.

Pihak berkuasa menahan seorang lelaki berusia 39 tahun yang memandu kenderaan mewah itu di Jalan Bercham sekitar pukul 10.22 pagi.

Pemeriksaan mendapati kenderaan itu melakukan tiga kesalahan utama iaitu tiada lesen kenderaan motor yang masih berkuat kuasa.

Kenderaan tersebut juga didapati tidak mempunyai perlindungan insurans yang sah untuk beroperasi di jalan raya.

Nombor pendaftaran kenderaan itu pula tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh jabatan.

Pemandu kenderaan terbabit mengaku melakukan semua kesalahan yang didakwa terhadapnya.

Anggota penguat kuasa telah mengeluarkan tiga saman P22 atas kesalahan-kesalahan berkenaan.

Kenderaan mewah itu kemudiannya disita serta-merta selepas proses pengeluaran saman.

Ford Mustang tersebut dibawa ke Depoh Sita JPJ Perak untuk proses tindakan lanjut mengikut prosedur operasi standard. – Bernama