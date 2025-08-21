JPJ sokong advokasi keselamatan program RXZ Members 7.0 Terengganu

PUTRAJAYA: Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) memberi tumpuan kepada usaha advokasi dan pendidikan keselamatan jalan raya bagi memudahkan pergerakan peserta program RXZ Members 7.0 2025. Program ini akan berlangsung pada 23 Ogos di Litar Permotoran Gong Badak, Terengganu.

Ketua Pengarah JPJ Datuk Aedy Fadly Ramli menyambut baik kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengiktiraf peranan komuniti permotoran. Beliau berkata, “Program berimpak tinggi ini bukan sahaja menghimpunkan peminat dan penggiat permotoran dari seluruh negara, bahkan menjadi platform strategik untuk mengangkat imej budaya permotoran ke tahap yang lebih positif.”

Sehubungan itu, JPJ akan terus menumpukan usaha kepada advokasi, pendidikan keselamatan jalan raya serta memudahkan pergerakan para peserta.

Perdana Menteri sebelum ini mengumumkan peruntukan RM100,000 bagi menyokong penganjuran program ini. Aedy Fadly menyeru semua peserta mematuhi undang-undang jalan raya dan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak penganjur.

Beliau berkata, “Semoga penganjuran ini bukan sahaja menjadi manifestasi budaya permotoran yang harmoni, malah turut memperkukuh perpaduan nasional dan menyemarakkan semangat patriotisme rakyat Malaysia.”

Dalam semangat Bulan Kebangsaan, JPJ turut menyokong seruan Perdana Menteri agar seluruh peserta mengibarkan Jalur Gemilang.

JPJ akan mengagihkan sebanyak 3,000 topi keledar melalui Program Pertukaran Topi Keledar kepada pengunjung terawal. Aedy Fadly menegaskan, “Sebagai agensi utama dalam bidang pengangkutan jalan, JPJ terus memperteguh komitmen mendukung agenda Kerajaan MADANI ke arah membina budaya permotoran yang positif, selamat serta berdaya maju -Bernama