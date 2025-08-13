Jurulatih Negeri Sembilan akui cabaran hebat JDT dalam Liga Super

ISKANDAR PUTERI: Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC, Mohd Nidzam Jamil mengakui cabaran besar menghadapi Johor Darul Ta’zim (JDT) dalam perlawanan Liga Super 2025/2026.

Pasukannya tewas 3-5 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi, menunjukkan dominasi JDT yang sukar ditandingi.

Beliau menyifatkan JDT sebagai pasukan matang dengan permainan berkualiti tinggi dan disiplin yang kukuh.

“Kita kena hadapi tekanan daripada mereka yang sangat matang. Mereka bermain dengan sangat berkualiti dan berdisiplin tinggi,” katanya dalam sidang media.

Mohd Nidzam turut mengakui kelemahan pasukannya dalam menangani bola mati, yang menyumbang kepada jaringan gol JDT.

Bagaimanapun, beliau memuji komitmen pemain Negeri Sembilan yang terus berjuang walaupun keputusan tidak memihak.

“Ini bukan mudah tetapi kita berharap dapat mengambil perkara positif dan terus memperbaiki kelemahan,” tambahnya.

Beliau menekankan pentingnya mengekalkan sikap positif dan usaha berterusan untuk menjaringkan gol dalam setiap perlawanan.

Negeri Sembilan juga akan memberi tumpuan kepada saingan Piala FA yang bakal menjelang tidak lama lagi.

Mohd Nidzam berharap penyokong terus memberikan sokongan dalam usaha membangunkan pasukan ke tahap lebih tinggi.

Dengan baki musim yang masih panjang, Negeri Sembilan FC bertekad memperbaiki prestasi dan kedudukan dalam Liga Super Malaysia.

Pasukan itu memulakan perlawanan dengan cemerlang melalui jaringan Joseph Esso pada minit kelapan.

Jovan Motika menambah dua gol pada minit ke-12 dan ke-60, tetapi JDT bangkit bermula minit ke-38 untuk menewaskan Negeri Sembilan 5-3. - Bernama