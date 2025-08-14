Kastam rampas tembakau kunyah bernilai RM600,000 di Kelantan

PASIR MAS: Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) Kelantan berjaya mematahkan cubaan mengedar tembakau kunyah bernilai lebih RM626,000 termasuk cukai.

Operasi itu dijalankan di Kampung Kukang, Kadok dekat Kota Bharu baru-baru ini.

Pengarah Kastam Negeri Kelantan Wan Jamal Abdul Salam Wan Long berkata serbuan dilakukan pada 4 Ogos lepas kira-kira 4.30 pagi.

Pasukan Operasi Cawangan Penguatkuasaan Rantau Panjang bekerjasama dengan Zon Risik Timur dalam Operasi Macan Legit II.

Sebanyak enam kenderaan ditahan termasuk sebuah lori tiga tan jenis Isuzu dan lima pacuan empat roda jenis Pajero.

Pemeriksaan menemui 122 kotak tembakau kunyah seberat 2,587.5 kilogram.

Tembakau itu dipercayai diimport secara haram melalui laluan tikus di sempadan.

Nilai rampasan termasuk kenderaan mencecah RM474,512.50 dengan cukai terlibat RM151,536.93.

Barangan itu disasarkan untuk pasaran Lembah Klang khususnya pengguna tempatan dan pekerja asing.

Seorang lelaki berusia 29 tahun yang memandu lori turut ditahan untuk siasatan.

Kes disiasat di bawah Seksyen 135(1)(e) Akta Kastam 1967.

Jika sabit kesalahan, pesalah boleh didenda 10 kali ganda nilai duti atau RM100,000 mengikut mana lebih tinggi.

Hukuman maksimum termasuk penjara antara enam bulan hingga lima tahun atau kedua-duanya sekali.

Orang ramai digalakkan melaporkan aktiviti penyeludupan melalui talian bebas tol Kastam 1-800-88-8855.

Identiti pemberi maklumat dijamin kerahsiaannya.

Wan Jamal menegaskan penyeludupan bukan sahaja menjejaskan hasil negara tetapi juga keselamatan awam. - Bernama