Keadilan hak semua sejak lahir bukan keistimewaan - Azalina

KUALA LUMPUR: Keadilan bukanlah keistimewaan yang hanya dinikmati oleh segelintir pihak sahaja sebaliknya ia adalah hak setiap individu sejak lahir.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Othman Said menekankan terdapat keperluan mendesak untuk melakukan reformasi undang-undang.

Beliau menyatakan masih terdapat 4.5 bilion orang di seluruh dunia yang tidak dapat menikmati perlindungan undang-undang.

Malaysia harus terus memperkukuh komitmennya bagi memperjuangkan keadilan serta kesaksamaan di bawah undang-undang.

Azalina mengutip kata-kata Nelson Mandela mengenai penilaian sebuah negara.

“Sesebuah negara tidak seharusnya dinilai daripada cara ia melayan warganya yang paling hebat tetapi hendaklah dinilai daripada cara ia melayan warganya yang tidak punya apa-apa.”

Beliau menegaskan misi memperjuangkan keadilan adalah sangat penting dan mendesak.

“Kita tidak boleh membiarkan keadilan menjadi keistimewaan segelintir orang sahaja kerana ia seharusnya menjadi hak setiap individu sebaik sahaja dilahirkan.”

Ucapan beliau disampaikan pada Forum Undang-Undang ASEAN 2025 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur.

Forum tersebut bertemakan ‘Meningkatkan Akses kepada Keadilan dalam Komuniti Ekonomi ASEAN’.

Menurut data World Justice Project, sekitar 1.5 bilion orang tidak dapat menyelesaikan isu undang-undang sivil, pentadbiran atau jenayah.

“Sebanyak 4.5 bilion orang masih terkecuali daripada menikmati manfaat dan perlindungan yang sepatutnya disediakan oleh undang-undang.”

Seramai 253 juta orang hidup dalam ketidakadilan yang melampau tanpa perlindungan negara.

Malaysia telah mencapai kemajuan yang memberangsangkan dalam kedaulatan undang-undang.

“Dari tahun 2016 hingga 2023, kedaulatan undang-undang kita meningkat sebanyak 5.1 peratus.”

Pencapaian ini menjadikan Malaysia antara negara berprestasi terbaik dalam bidang tersebut.

Namun gambaran global menunjukkan trend yang kurang optimistik.

“Antara tahun 2023 dan 2024, kedaulatan undang-undang merosot di 57 peratus negara.”

Ini bermakna 6.3 bilion orang tinggal di negara dengan kedaulatan undang-undang yang merosot.

Kerajaan Malaysia sedang melaksanakan reformasi besar ke atas rangka kerja undang-undang komersial.

Kajian menyeluruh sedang dilakukan terhadap Akta Kontrak 1950.

Kerjasama rapat dijalin dengan ahli akademik, pakar perundangan, pemain industri dan masyarakat sivil.

Perkara utama yang ditangani termasuk terma yang tidak adil, undang-undang siber dan transaksi digital.

“Pada masa sama, kami sedang mengkaji semula undang-undang teras lain termasuk Akta Jualan Barang.”

Tujuan reformasi ini adalah memastikan sistem perundangan kekal relevan dan mesra perniagaan.

Sistem tersebut juga perlu menyokong inovasi dan perdagangan global.

Majlis pembukaan forum dihadiri Timbalan Menteri M. Kulasegaran.

Turut hadir Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Datuk Zamri Misman.

Setiausaha UNCITRAL Anna Joubin-Bret serta wakil negara anggota ASEAN dan rakan dialog turut hadir.

Forum tiga hari itu menghimpunkan 58 penceramah dan moderator dalam 15 sesi pakar.

Lebih 300 peserta dari ASEAN dan negara lain menghadiri forum tersebut.

Perbincangan merangkumi penyelesaian pertikaian alternatif dan reformasi undang-undang komersial. - Bernama