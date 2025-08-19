Mesyuarat Pimpinan Kerajaan Perpaduan fokus ekonomi negara

KUALA LUMPUR: Mesyuarat Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan mencapai beberapa ketetapan penting hari ini.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempengerusikan mesyuarat tersebut. Ketetapan utama termasuk kajian separuh penggal pencapaian kerajaan. Usaha memantapkan ekonomi negara turut menjadi fokus perbincangan.

Ketua Sekretariat Datuk Dr Asyraf Wajdi Dusuki mengeluarkan kenyataan mengenai mesyuarat. Beliau berkata kajian separuh penggal perlu dibentangkan kepada majlis perundingan. Ini bagi memastikan keputusan dicapai secara selaras.

Mesyuarat juga bersetuju menilai pencapaian Kerajaan Perpaduan. Teguran terhadap kerajaan akan diambil perhatian serius. Program kesejahteraan rakyat turut diberi penekanan.

Mesyuarat juga dimaklumkan mengenai penubuhan Jawatankuasa Teknikal. Jawatankuasa ini akan meneliti aspek kerjasama parti-parti kerajaan. Tujuannya untuk menghadapi Pilihan Raya Negeri Sabah.

Mesyuarat turut merakamkan tahniah kepada Malaysia dan Perdana Menteri atas kejayaan memeterai perjanjian perdamaian Thailand-Kemboja.

Mesyuarat diadakan di Kompleks Seri Perdana, Putrajaya.

Pemimpin utama Kerajaan Perpaduan hadir secara fizikal. Pengerusi BN Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi antara yang hadir. Ketua Whip GPS Datuk Seri Fadillah Yusof turut hadir. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Siew Fook juga hadir. Presiden Amanah Datuk Seri Mohamad Sabu tidak ketinggalan. Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M Saravanan hadir. Jurucakap Kerajaan MADANI Datuk Fahmi Fadzil turut serta.

Mesyuarat bermula pada pukul 5 petang dan berakhir kira-kira pukul 6.45 petang. - Bernama