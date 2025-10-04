Kebakaran di kilang penapisan Chevron Los Angeles berjaya dikawal

LOS ANGELES: Pasukan bomba berjaya mengawal kebakaran yang tercetus pada malam Khamis di loji penapisan minyak Chevron di El Segundo, daerah Los Angeles.

Kebakaran bermula sekitar pukul 9 malam dan api dilaporkan kelihatan dari jauh di kawasan South Bay.

Pihak berkuasa memaklumkan tiada ancaman terhadap orang awam akibat insiden tersebut.

Semua kakitangan dan kontraktor di loji penapisan telah dikenal pasti dan tiada kecederaan dilaporkan menurut kenyataan Chevron.

Tiada arahan pemindahan dikeluarkan kepada penduduk berdekatan loji penapisan itu.

Sistem pemantauan kualiti udara di sekitar kawasan loji tidak mengesan sebarang pencemaran melebihi paras selamat.

Siasatan mengenai punca kebakaran sedang dijalankan oleh pihak berkuasa.

Gabenor California Gavin Newsom dan Datuk Bandar Los Angeles Karen Bass berkata mereka telah dimaklumkan mengenai insiden itu.

Mereka sedang memantau perkembangannya dengan teliti menurut kenyataan rasmi.

Pejabat gabenor juga memaklumkan pihaknya sedang menyelaras secara langsung dengan agensi tempatan dan negeri.

Penyelarasan itu bertujuan melindungi komuniti serta memastikan keselamatan awam terpelihara.

Menurut laman sesawang Chevron, loji penapisan El Segundo dibina pada tahun 1911.

Loji ini merupakan kilang penapisan minyak terbesar syarikat di Pantai Barat Amerika Syarikat.

Kapasiti loji tersebut mampu memproses lebih 276,000 tong minyak mentah sehari. – Bernama-Xinhua