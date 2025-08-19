Kelantan berpotensi jadi pengeluar utama bawang tempatan tahun depan

KUALA LUMPUR: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM) yakin Kelantan berpotensi menjadi pengeluar utama bawang tempatan menjelang tahun depan.

Menteri Datuk Seri Mohamad Sabu menyatakan kesuburan tanah di negeri itu sesuai untuk penanaman bawang dengan hasil awal yang memberangsangkan.

Peruntukan RM6 juta telah diluluskan untuk Projek Pembangunan Tanaman Bawang di Selangor, Perak dan Kelantan melibatkan 80 peserta seluas 94.85 hektar.

Kelantan telah menjalankan tuaian pertama di Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) Telong, Bachok dengan jangkaan hasil 18.4 tan metrik.

Varieti BAW1 dan BAW2 digunakan dengan pengeluaran mencecah empat tan metrik per hektar, menunjukkan prestasi positif.

Mohamad Sabu menyasarkan Kelantan menjadi pengeluar utama bawang tempatan tahun depan jika projek berjalan lancar.

Kos pengeluaran sebenar bawang tempatan masih dalam kajian dengan perbandingan terhadap bawang import belum dimuktamadkan.

Kaedah penanaman seperti rumah hijau atau secara terbuka mempengaruhi kos tetapi jurang harga dengan bawang import tidak terlalu besar.

Kerajaan menjangkakan pengeluaran tempatan mampu mengurangkan kebergantungan import bawang sehingga 30 peratus.

Fokus tahun ini adalah pengeluaran benih sebelum disebarkan secara meluas tahun depan. - Bernama