Kempen derma darah LIAM sasar 5,000 penderma seluruh negara

KUALA LUMPUR: Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM) melancarkan kempen derma darah dan kesedaran kesihatan dengan sasaran 5,000 penderma di 40 lokasi seluruh negara.

Kempen ini diselaraskan bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.

Ketua Pegawai Eksekutif LIAM Mark O’Dell melancarkan kempen secara rasmi di Medan MARA hari ini.

Kempen berlangsung dari 1 Ogos hingga 30 September dengan kerjasama NAMLIFA dan Pusat Darah Negara.

“Derma darah merupakan satu tindakan murni yang mampu menyelamatkan nyawa,“ kata O’Dell.

Beliau menyeru rakyat Malaysia menyumbang ke arah kejayaan usaha ini.

Kempen ini juga mencerminkan komitmen industri insurans hayat terhadap kesihatan awam.

Sebahagian inisiatif termasuk saringan kesihatan percuma di Medan MARA dengan sokongan enam rakan kongsi.

Antaranya Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia, Institut Jantung Negara dan KPJ Healthcare.

Saringan kesihatan melibatkan analisis komposisi badan, ujian kolesterol dan glukosa.

Turut disediakan saringan HPV, kesedaran kanser dan rundingan kesihatan mental.

LIAM turut memperkenalkan Dana Pakej Insurans Permulaan i-MULA 50 bernilai RM5 juta.

Inisiatif ini menyediakan subsidi insurans RM50 kepada 100,000 pemegang polisi kali pertama.

Setakat ini lebih RM3.3 juta telah disalurkan, memberi manfaat kepada 66,000 rakyat Malaysia.

LIAM juga komited terhadap kesihatan wanita melalui program vaksinasi dan saringan HPV.

Program “Leaving No One Behind” telah memberi lebih 100,000 suntikan HPV dan 10,000 saringan serviks.

Selain itu, RM100,000 disalurkan kepada lima NGO di bawah kempen #GoldenMoments LIAM.

Bantuan ini menyokong kumpulan terpinggir dan inisiatif kelestarian.

“Kami kekal komited dalam aspek perlindungan sosial negara,“ kata LIAM.

Mereka menyambut baik sokongan kerajaan terhadap Program Baucar Perlindungan Tenang.

Program ini memberi manfaat kepada hingga dua juta penerima Sumbangan Tunai Rahmah.

Senarai penuh lokasi kempen derma darah boleh dilayari di laman sesawang www.liam.org.my. – Bernama